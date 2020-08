Click to share on Twitter (Opens in new window)

Misurare il potere di una donna partendo dalla sua presenza online. Non solo è fattibile ma si può fare utilizzando metriche che risultano abbastanza affidabili se combinate tra loro nelle giuste dosi. È ciò che ha provato a fare Search Engine Journal che come punto di avvio ha scelto Instagram, l’eldorado degli influencer.

La piattaforma non è solo uno dei social più utilizzati oggi – si conta che abbia un miliardo di utenti attivi a livello mensile in tutto il mondo – ma è diventata anche una fonte di guadagno per i profili più popolari. Il sito non si è limitato a creare un elenco delle donne più famose su Instagram in questo momento ma ha cercato anche di capire come queste lo stiano usando per interagire con i follower e promuovere il loro lavoro.

Metodologia

Per identificare i personaggi più popolari su Instagram, Search Enigne Journal ha delineato alcuni criteri per stimarne il peso sul web. L’assunto è che per trovare un vero e proprio influencer – ovvero una persona con un pubblico fedele di cui può influenzare comportamenti e scelte d’acquisto con i propri post – il numero di follower non basta. Da solo non crea un influencer ed è un indicatore facile da manipolare.

Alla popolarità su Instagram si aggiungono il coinvolgimento del pubblico, ovvero mi piace e commenti che ci dicono quanto i follower vogliano effettivamente interagire con i contenuti postati; il monitoraggio del sentiment e le menzioni online. Perché più una persona è popolare, più conversazioni online genera. Dando una rapida occhiata all’elenco balza subito all’occhio che tutte le donne citate sono americane. La lista comprende principalmente cantanti e membri della famiglia Kardashian-Jenner.

Ecco quindi chi sono le 10 donne più influenti su Instagram:

1 Ariana Grande

La cantante ha il maggior numero di follower tra tutte le donne sulla piattaforma: 197 milioni ed è il terzo account più seguito in generale, dopo quello ufficiale di Instagram e del calciatore Cristiano Ronaldo. Molto alto anche il numero di menzioni sui social network e altri siti web come pure la portata dei suoi post. Una delle ultime fotografie pubblicate ad esempio ha conquistato più di cinque milioni di like in meno di ventiquattro ore. Secondo Instagram Rich List 2020, sito di analisi e monitoraggio dei social media Uk, per ogni post sponsorizzato la cantante guadagna 853mila dollari.

2 Kylie Jenner

L’alto numero di like combinato con un quello dei follower (189 milioni) piazza la più piccola delle sorelle Kardashian-Jenner al secondo posto nel ranking. L’imprenditrice 23enne posta contenuti abbastanza spesso, in media più di sette volte a settimana. Il suo feed sembra molto curato con scatti di bellezza, post promozionali del suo marchio di makeup e occasionalmente sul canale delle storie condivide la sua vita di tutti i giorni. Nella lista di Instagram Rich List 2020 appare anche lei, addirittura al secondo posto dopo The Rock. Secondo i calcoli per ogni post Jenner dovrebbe guadagnare 986mila dollari. Non tutto ciò che pubblica però trova pieno sostegno della community. Gli hater con lei non si risparmiano e infatti il sentiment non sempre è positivo.

3 Billie Eilish

Cantautrice californiana (pluripremiata) classe 2001. Anche se non ha tanti seguaci (65,7 milioni) o like come le altre donne in classifica, il numero medio di commenti che riceve la porta al terzo posto. Il post con il maggior numero di interazioni è quello con l’hashtag #AllLivesMatter in cui la cantante condanna il movimento creato in risposta a “Black Lives Matter”. “Lo slogan Black Lives Matter non significa che le altre vite non lo siano – ha scritto Eilish su Instagram – ma sta richiamando l’attenzione sul fatto che la società pensa chiaramente che le vite dei neri non abbiano importanza“. Il post è stato apprezzato da quasi sei milioni di persone e l’argomento ha generato più di 172mila commenti, tra cui quelli di celebrità come Natalie Portman e il pilota di Formula 1 Lewis Hamilton.

4 Taylor Swift

Il suo profilo Instagram è seguito da 138,3 milioni di follower ma è l’unico ad avere disabilitato i commenti che quindi per la classifica non sono stati presi in considerazione. Questo è stato il risultato di una campagna di odio online innescata nel 2016 e che si è trascinata oltre al punto che Swift nel 2017 ha ripulito tutto il suo feed e ha disabilitato i commenti. Andando oggi sul suo profilo, non ci sono prove di un’era social precedente a Reputation (il suo sesto album). In un saggio sul compiere 30 anni scritto per Elle, Swift ha rivelato: “Sto allenando il mio cervello a non aver bisogno della convalida di qualcuno che mi dica che sembro 🔥🔥🔥;… sto anche bloccando chiunque possa sentire il bisogno di dirmi di ‘andare a morire in un buco h-‘ mentre prendo il caffè alle nove del mattino. Penso che sia salutare per l’autostima sentire meno il bisogno di elogi su internet“.

5 Kendall Jenner

La covergirl Kendall Jenner ha un numero di follower che tocca quota 134 milioni. Ciò che le fa meritare un posto in classifica è la percentuale di donne che parlano di lei. Il profilo ha molte menzioni e queste arrivano soprattutto da profili femminili. Ciò si spiega in parte per il lavoro della ragazza che fin da piccola è un volto popolare nei media, ma il suo principale percorso professionale l’ha trasformata in una modella. Le fan prendono sul serio i suoi consigli in fatto di look tanto che un semplice abito verde indossato da lei in vacanza a Malibu e mostrato in una foto il 27 luglio è andato letteralmente a ruba. Dopo il triplo sell-out nel giro di pochi giorni il marchio, House of Sunny, ha cominciato con il quarto rifornimento. L’abito è disponibile già ora per il preordine ma le spedizioni non partiranno prima del 2 settembre.

6 Kim Kardashian

Dopo 17 stagioni di Keeping Up With The Kardashians, ci sembra di sapere tutto delle cinque sorelle e soprattutto di lei che proprio su Instagram (183 milioni di follower) ultimamente ha affrontato il tema della salute mentale dal marito Kanye West. Dopo che il rapper candidatosi alle presidenziali americane ha fatto un comizio presentandosi con un giubbotto antiproiettile e in lacrime e ha accusato su Twitter la famiglia di volere rinchiuderlo in un centro psichiatrico, Kardashian ha parlato del disturbo bipolare di cui l’uomo soffre e ha chiesto rispetto ed empatia per lui. “Vivere con un disturbo bipolare non distrugge o rende vani i suoi sogni e le sue idee creative… Fa parte della sua genialità, tanto da avergli permesso di realizzare moltissimi desideri“. E conclude dicendo: “chiedo ai media e al pubblico di avere compassione ed empatia, necessarie per superare tutto questo“.

7 Beyonce

E’ della cantante è il profilo più amato e citato dagli account aziendali (per la precisione il 18,3%). Se si va a vedere quali profili la menzionano di più, infatti vedremo molti account di proprietà di organizzazioni e marchi. Di lei sentiremo parlare parecchio nei prossimi mesi dato che è appena stato pubblicato il suo visual album/film Black is King. La produzione celebra i viaggi delle famiglie nere nel corso della storia e, reinterpretando le lezioni de Il re leone, racconta il percorso di un giovane re attraverso tradimento, amore e la scoperta della propria identità.

8 Selena Gomez

Tra tutte le esponenti di questa classifica, la cantante cresciuta nel vivaio della Disney è quella che ha, secondo Search Enigne Journal, il punteggio più alto del sentiment. Ciò significa che la stragrande maggioranza delle sue menzioni sono positive. In questo periodo molti utenti dei social media stanno parlando del lancio del suo nuovo video, Past Life, con l’artista Trevor Daniel. Nel chiacchiericcio di internet una delle parole più usate è “amore” e questo potrebbe spiegare il punteggio elevato. La popstar ha inoltre scelto Instagram (186 milioni di follower) per annunciare e lanciare la sua linea di trucchi dal nome Rare Beauty (eco del titolo dell’ultimo album, Rare). Il post ha ricevuto circa sette milioni di like e quasi 60mila commenti.

9 Cardi B

Negli ultimi giorni il feed della rapper newyorchese è completamente votato all’uscita di Wap, il nuovo singolo con Megan Thee Stallion. Quasi tutti i post e le storie sono dedicati al pezzo: la cover, i fotogrammi del video musicale, clip di reinterpretazioni e altro ancora. Cardi B non è solo una delle donne più influenti su Instagram (72,3 milioni di follower) ma anche tra gli artisti hip hop più pagati al mondo. Secondo i dati Forbes è tredicesima con 28 milioni di dollari guadagnati tra il giugno 2018 e giugno 2019.

10 Katy Perry

Se il profilo preferito dalle donne appartiene a Kendall Jenner, quello che piace di più agli uomini è di Katy Perry. Il 58,2% delle menzioni infatti proviene da profili maschili. Anche lei ha un nuovo progetto musicale in uscita (il 28 agosto). La pubblicazione è stata posticipata a causa del Covid e dei ritardi di produzione ma la cantante non ha lasciato i fan a bocca asciutta e il disco è stato anticipato, oltre che dall’omonimo singolo Smile, anche da un filtro Instagram dedicato alla canzone e da dirette social da circa trenta minuti ogni domenica, le #SmileSundays.