Qual è la relazione tra i dazi imposti dagli Stati Uniti sul commercio internazionale e l’aumento dei prezzi al supermercato? E perché una decisione sui tassi d’interesse da parte di una banca centrale ha a che fare con il mio budget mensile? Cosa significa che il nostro Paese ha un debito pubblico elevato per il mio futuro? E le criptovalute come funzionano? E perchè è così importante che io sia informata, prima di investire? Riavvicinare i grandi temi del mondo dell’economia al quotidiano è quello che Mariangela Pira, giornalista economico-finanziaria di grande esperienza e con una grande capacità di esporre con chiarezza la complessità, fa ogni giorno nel suo lavoro in tv e sui social e fa anche in questo nuovo libro, dal titolo “24 parole per capire l’economia”.

Capire l’economia come forma di cittadinanza

Il libro nasce con un obiettivo dichiarato: fornire ai lettori una bussola per orientarsi in un mondo economico sempre più complesso, attraversando i concetti chiave che aiutano a interpretare l’attualità al netto del “rumore di fondo” dell’informazione. Scegliendo la strada della divulgazione rigorosa e documentata ma allo stesso tempo accessibile, l’autrice trasforma il lessico specilistico dell’economia e della finanza in uno strumento di comprensione quotidiana. Ma non solo: l’altro punto di forza del testo sta nel fatto di restituire ad ogni pagina il valore che la conoscenza economica – dei grandi temi e non solo – ha nella vita di ognuno di noi. Dietro ogni parola raccontata e spiegata si nascondono infatti scelte che riguardano il lavoro, il welfare, il potere d’acquisto, gli investimenti e la sostenibilità dei sistemi economici. Comprendere questi meccanismi significa acquisire maggiore consapevolezza come cittadini e cittadine, prima ancora che come risparmiatori.

Perché è importante essere informati

In questo senso, il libro di Pira riveste una grande importanza nell’ottica dell’educazione finanziaria, un punto critico della cultura del nostro Paese soprattutto per le donne, come mostrano i dati. La scarsa familiarità l’economia e la finanza si traduce in una minore capacità di partecipare alle decisioni che riguardano il denaro, il risparmio e la pianificazione del futuro, temi assolutamente centrali: l’indipendenza economica rappresenta una delle condizioni fondamentali per l’autonomia personale. E in un Paese in cui il tasso di occupazione femminile resta significativamente inferiore a quello maschile, la conoscenza dei meccanismi economici diventa parte integrante del percorso verso una maggiore partecipazione e una più ampia libertà di scelta.

L’economia che c’è intorno a noi

Il messaggio che attravera il libro è tanto semplice quanto reale: l’economia non è qualcosa che accade altrove. È il contesto nel quale viviamo, lavoriamo, risparmiamo e progettiamo il futuro. E impararne il linguaggio significa acquisire uno strumento in più per esercitare la propria cittadinanza. In quest’ottica, Mariangela Pira tiene a sottolineare sin dalle prime pagine quanto sia importante informarsi, studiare, conoscere: la curiosità l’ha sempre guidata e la trasferisce ai lettori, insieme a parole chiave come “dubbio” e “apertura”: leggere, informarsi e darsi sempre la possibilità di cambiare idea, «sono necessarie e doverose in questo tempo», sottolinea l’autrice.

Più che spiegare l’economia,”24 parole per capire l’economia” ci ricorda che comprenderla è una forma di empowerment.

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Titolo: “24 parole per capire l’economia”

Autrice: Mariangela Pira

Editore: Chiarelettere

Prezzo: 17 euro

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