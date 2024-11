Un inno all’empowerment femminile: è il musical “Disincantate!”, in scena all’interno del parco “La magia del Natale” al Carroponte di Sesto San Giovanni fino al 21 dicembre . Capitanate da un’inedita Biancaneve, una banda di dieci principesse si riunisce per sfatare il mito della damigella indifesa, succube del principe azzurro, ribaltando gli stereotipi delle favole. Un musical ironico che punta alla celebrazione della donna sotto ogni sfaccettatura, in un viaggio tra i clichés legati alla bellezza, la body positivity, il radicamento del patriarcato, la parità di genere.

Le principesse vanno in scena per ribellarsi alle favole in cui sono intrappolate, rivelando ognuna la propria verità: dalle frustrazioni di Cenerentola e Belle, una costretta a interloquire con dei topi e l’altra con oggetti inanimati, come teiere, tazze e lampade, alla continua delusione della Bella Addormentata, che non riesce a esibirsi per la sua stessa condizione di “dormiente”. Fino alle sorprendenti confessioni di Mulan, Pocahontas, Rapunzel, Badroulbadour e della Principessa che baciò il Ranocchio.

In questa nuova edizione del musical, giunto alla quinta stagione di repliche, la novità è una location concepita a misura di varietà, una vera spiegeltent circense, vale a dire una grande tenda da viaggio, costruita in legno e tela, decorata con specchi e vetrate colorate. La spiegeltent (in olandese “tenda a specchio”, da spiegel+tenda) originariamente costruita in Belgio tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, è una vera rarità del panorama dell’intrattenimento, poiché ne rimangono solo pochissime in tutta Europa, utilizzate spesso come attrazione in vari festival artistici internazionali.

“Disincantate! Il Musical”, scritto da Dennis T. Giacino in collaborazione con Fiely Matias, è un piccolo gioiello del musical theatre d’oltreoceano. Dopo il debutto all’Orlando’s International Fringe Festival nel 2011, è stato nominato quattro volte per i premi teatrali di New York City e in breve tempo ha conquistato i palcoscenici di tutto il mondo. Oltre a Stati Uniti, Spagna, Repubblica Domenicana, Francia, Inghilterra, Cina, tra le più apprezzate spicca proprio la versione italiana. “Disincantate! Il Musical”, prodotto da Giuseppe Di Falco in collaborazione con Montessori Brescia Società Cooperativa Onlus, su licenza di Broadway Licensing, va in scena dal 2017, aggiudicandosi premi come Miglior Musical 2016/2017 al Musical Day e Miglior direzione Musicale, regia, coreografia e spettacolo ai BroadwayWorld Awards 2017.

Nel cast, una live band tutta al femminile composta da piano (Eleonora Beddini) e batteria (Agata Garbin); un cast completamente rinnovato, in cui spicca la presenza nel ruolo di Biancaneve della content creator Valentina Gessaroli alias @la_va_lend, cantante, performer, che abbina il mondo nerd e la cultura pop, intrecciata a storia e mitologia. Completano il cast un gruppo di affermate performers del teatro musicale italiano: Giulia Mattarucco è Cenerentola, Elisa Siragusano interpreta La Bella Addormentata, Elena Mancuso spazia nei ruoli de La Sirenetta, Belle e Rapunzel, Claudia Luzzi si alterna tra Pocahontas, Mulan e Badroulbadour, Rebecca Comite è La Principessa che baciò il Ranocchio. L’adattamento italiano è a cura di Matteo Borghi, Show Director di Disneyland Paris, che firma anche la regia, con le liriche italiane di Nino Pratticò, la direzione musicale e vocale di Eleonora Beddini e le coreografie di Luca Peluso.

