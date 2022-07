B Heroes, l’ecosistema di iniziative a supporto della crescita delle startup italiane, annuncia le 10 startup selezionate per la terza edizione di B Wonder, la terza edizione della call dedicata all’imprenditorialità femminile nata “per superare il business gap divulgando la cultura della leadership femminile”.

Le 10 start up, selezionate fra le 140 candidature pervenute e presentate il 5 luglio nel nuovo headquarter di Sisal a Milano sono: Mychalom, un nuovo concept nell’industria calzaturiera in grado di mixare l’esperienza digitale e reale; TA-DAAN, la destinazione online per l’artigianato contemporaneo; Eoliann offre una API (application programming interface) per la stima di probabilità e rischio degli eventi naturali per il settore finanziario; YA.BE, (Y)ou (A)re (BE)autiful, sull’industria della cosmesi naturale, vegana e priva di allergeni + mindfulness podcast; Clemi’s Market, un marchio Made in Italy biologico di prodotti salutari, vegani e gustosi per colazione e merenda; Re4Circular, tecnologia per indirizzare i vestiti usati verso impieghi sostenibili e rendere la moda circolare; Gaia My Friend, attraverso un’innovativa AI consiglia cosa indossare in base ai gusti e alle emozioni dell’utente; viteSicure, trasformazione dell’esperienza d’acquisto delle polizze vita rendendola accessibile, immediata e self-service; Deliverart, piattaforma per gestire gli ordini a domicilio dei ristoranti; MirrorHR, un’app che permette di monitorare i sintomi delle crisi epilettiche ed informare caregiver e medici.

Nel corso dei prossimi mesi estivi i lead mentor affronteranno insieme alle start up un primo momento di assessment in cui verranno individuati i principali gap che dovranno essere colmati durante l’accelerazione; settembre e ottobre saranno invece i mesi caldi in cui si svolgeranno i workshop e le advisory erogati dai partner; infine nella prima settimana di novembre si svolgerà l’evento conclusivo dell’accelerazione: un momento che avrà taglio più educativo sul tema dell’imprenditorialità femminile. Tra i partner dell’accelerazione che supporteranno le start up ci sono A2a, Sisal- Go Beyond, McKinsey & Company, Invitalia, Jakala, Jellyfish, Jeme, Corti e Fumagalli, OneDay Group, Freebly, Gruppo Galgano, Aws e Angels4Women.

B Wonder nasce per superare lo human gap che a sua volta genera un profondo business gap. Per B Heroes l’importanza di portare avanti questo progetto sta nell’influenzare il panorama dell’imprenditorialità italiana affinché: non si parli più di “quote rosa”, ma di una leadership preparata; venga superato il gender gap e si raggiunga una business inclusion equilibrata; diffondere e sostenere la cultura dell’imprenditoria femminile per favorirne l’incremento nel prossimo futuro;

sensibilizzare le nuove generazioni creando consapevolezza sul tema. Ed è per questo che B Heroes ha inoltre iniziato a lavorare in sinergia con altri progetti impegnati in questa causa: Laura Prinzi – ceo di B Heros è infatti coinvolta nel progetto FoundHer di Plug&Play nonché nella Carica delle 101.

“Il percorso di accelerazione di B Wonder – 3° edizione è giunto al suo inizio e come B Heroes siamo felici di accogliere le 10 startup selezionate e di lavorare con loro nei prossimi mesi” afferma Laura Prinzi, ceo di B Heroes. “Mesi che sono cruciali per avanzare sul tema donne e imprese: avvertiamo un’attenzione maggiore sui temi come donne ed economia, ma bisogna fare in modo che questa attenzione converga davvero in una messa a terra di tutti gli elementi presenti nel PNRR. B Wonder, con il suo supporto concreto alle startup femminili e con l’impianto comunicativo, si propone di dare un contributo fattivo sul tema in collaborazione con gli altri operatori dell’ecosistema, come ad esempio Angel4Women e Freeda, tra i partner di questa edizione”.

