Le finestre a sesto acuto, con le grandi vetrate colorate, la torre campanaria tozza e quadrata, le volte a crociera e le panche e il coro in legno, le mura in mattoni gialli della cappella del Winchester College, elegante esempio di gotico primitivo, sono rimaste intatte quelle della fine del ‘300. Ma dentro il complesso immerso nel verde è in corso una rivoluzione copernicana. Dopo sette secoli, il collegio più antico di Inghilterra, una delle public school (le scuole private) più prestigiose ed elitarie aprirà i battenti anche alle ragazze.

Il vescovo William di Wykeham fece costruire il primo college del Paese, poco fuori dalla città di Winchester, ma oggi è stato inglobato nella periferia. Correva l’anno 1382: il re Edward III, di cui il vescovo faceva anche il tesoriere, era impelagato nella sanguinosa e sfinente Guerra dei Cento Anni (che finirà solo nel 1453) autorizzò la nascita di una scuola per maschi nella città che era stata la capitale dell’Inghilterra sotto il re anglo-sassone Alfredo il Grande, il sovrano che contrastò gli attacchi dei Vichinghi nel IX secolo e venerato pure come santo dalla chiesa.

Nonostante il nome il Winchester non è un’ università, ma una scuola-collegio per ragazzi dagli 8 ai 18 anni, dove gli studenti vivono e ogni due settimane tornano dalle loro famiglie. Fin dalla fondazione, quasi settecento anni fa, al college sono ammessi solo maschi, eredità della società del 1300 e dell’impostazione scolastica dell’epoca, in mano alla chiesa.

Ora l’ “Independent Boarding School”, come recita la definizione dell’istituto, sta per cambiare la più radicata delle sue tradizioni: ai genitori dei ragazzi ospitati, la mattina del 9 febbraio il Warden della scuola, l’amministratore delegato, Sir Richard Stagg, nominato nel 2019 dopo 35 anni di reggenza del suo predecessore, ha scritto una lettera. Nella carta intestata, dove svetta lo stemma della scuola con il famoso motto “Honi Soit Qui Mal Y Pense” (sia maledetto a chi pensa male) – che leggenda vuole sia stato coniato dal re Edward in persona durante un torneo cavalleresco quando una giarrettiera cadde dall’abito di una dama di corte – Sir Stagg informa che la scuola apre anche alle ragazze. Non sarà un’ammissione tout court: per ora è limitata solo al conseguimento dell’A-Level, ossia gli ultimi due anni di superiori in vista della maturità. Ma è già un enorme passo per una delle ultime istituzioni in tutta Europa a essere ancora basata sul sesso.

Scuola super esclusiva e classista, il Winchester College non solo è stata per secoli riservata solo ai maschi ma quei maschi sono il frutto di una severa selezione, di istruzione e di censo: la sola domanda di ammissione costa 375 sterline, che non viene rimborsata in caso di rifiuto del bambino. Dal 2022 sì alla femmine al College di re Edward III, ma sempre di classi sociali alte.