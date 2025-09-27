Sabato 27 settembre, quando Inghilterra e Canada scenderanno in campo per la finale della Coppa del mondo femminile di rugby, con loro ci sarà anche un’italiana. Clara Munarini è stata scelta da World Rugby (la federazione mondiale) come una delle due assistenti dell’arbitra scozzese Hollie Davidson che dirigerà l’incontro. È la prima volta che un’italiana partecipa in campo a una finale della Coppa del Mondo di rugby (il match sarà trasmesso in chiaro su Raisport alle 17.00) e l’edizione 2025 ha battuto tutti i record di pubblico e presenze.

Nel mondiale maschile 2011, Giulio De Santis è stato Tmo (Television match official) nella finale tra Nuova Zelanda e Francia, ovvero l’ufficiale di gara televisivo, che può essere chiamato in aiuto dal direttore di gara su determinate azioni (per esempio in caso di meta dubbia) ma resta davanti uno schermo e non calpesta con gli scarpini il rettangolo di gioco. Oltre a Munarini, ci sarà anche un altro po’ di Italia allo stadio Twickenham di Londra: Matteo Liperini sarà l’addetto al Bunker (il processo di Foul Play Review), che valuterà se un cartellino giallo va confermato o trasformato in rosso, in caso l’arbitro – in questo caso l’arbitra – valuterà di non poter prendere una decisione definitiva. Clara Munarini ha iniziato la sua carriera arbitrale nel 2011 e vanta già altri primati: unica donna del suo corso di formazione, prima donna ad arbitrare una finale maschile in Italia (Coppa Italia 2021 tra Petrarca e Fiamme Oro).

Munarini: «Merito anche della mia caparbietà»