Bambini che si presentano da soli nei tribunali. Famiglie di immigrati espulse e separate dai figli che sono, per nascita, cittadini statunitensi. Minorenni valutati dalla giustizia come fossero adulti. E discussioni sulla possibilità di rivedere in modo meno restrittivo le regole sul lavoro minorile. Negli Stati Uniti si sta esacerbando una crisi riguardo al benessere dell’infanzia che, per quanto non nuova, sta prendendo rapidamente risvolti sorprendenti.

L’onda d’urto dei cambiamenti imponenti annunciati, siglati davanti alle telecamere e attuati – effettivamente o meno – dalla Casa Bianca, lascia al suo passaggio scenari difficilmente immaginabili solo qualche tempo fa. Tra licenziamenti di massa in diversi organi pubblici, tagli ai fondi per le agenzie e i programmi sociali, revisione e riduzione degli istituti per la ricerca e la prevenzione, una parte delle decisioni dei primi mesi del 2025 impattano direttamente i bambini. E portano a conseguenze in certi casi devastanti. Alle tante situazioni confuse, al momento, stanno dando una parziale risposta le corti e i giudici. Sono loro, in qualche istanza, a ristabilire almeno temporaneamente lo status quo precedente.

Nonostante questo, però, lo stato dei diritti dell’infanzia appare caotico e preoccupante. E ad aggiungere indignazione all’allarme, anche i toni del messaggio del 47esimo presidente proprio all’inaugurazione del mese per la prevenzione degli abusi contro i più piccoli. Secondo la Human Right Watch (HRW), realtà internazionale che si occupa della difesa dei diritti umani, nel testo di inizio aprile il focus del messaggio di Trump si è spostato molto presto verso «la minaccia infausta dell’ideologia di genere», descritta come «la prevalente forma di abuso sui bambini».

Non è certo sconosciuto l’atteggiamento ostile dell’amministrazione attuale verso le comunità Lgbt, e in particolare i transgender. In questo caso specifico, però, la posizione si estende. E, scrive HRW, mostra di affrontare in modo inadeguato «le reali crisi del benessere dei bambini. Tra cui i danni che le persone nere e indigene, e le famiglie che vivono in povertà subiscono nei sistemi di assistenza. La persecuzione indiscriminata dei bambini come fossero adulti, le pericolose condizioni del lavoro minorile e la separazione dei nuclei familiari nelle strutture di confine».

La situazione è ovviamente amplissima e molto complessa. Fatta di miriadi di storie e casi molto specifici che, letti in una prospettiva ampia, evidenziano ancora un volta la presenza, dentro i confini statunitensi, di una forte polarizzazione. I suoi risvolti più cupi coinvolgono e impattano un cospicuo numero di giovani e giovanissimi. Cittadini americani o meno.

I figli di genitori immigrati

Da anni uno dei temi centrali dell’attuale presidente, battuto nel suo primo mandato alla Casa Bianca e cavalcato lo scorso anno durante la campagna elettorale, riguarda l’immigrazione illegale. Descritta come “invasione”, era stata definita già in una delle prime direttive del commander in chief, come «un’emergenza nazionale al confine meridionale degli Stati Uniti». A partire da questo presupposto, non sorprendono troppo, quindi, le azioni di contrasto introdotte. Misure che intervengono, da una parte, per allargare il gruppo di coloro che possono essere espulsi. Dall’altra, per accelerare le procedure e i processi di espulsione anche attraverso l’inasprimento delle restrizioni per chi si trova illegalmente entro i confini.

Ricordava il New York Times qualche giorno fa, come con l’amministrazione Biden, il 40% dei 14 milioni circa di immigrati senza documenti godeva di una qualche autorizzazione per vivere o lavorare negli Stati Uniti. Da quando il 47esimo presidente ha assunto il suo ruolo, questi programmi di protezione sono stati velocemente rimossi. Però, specificava, il giornale, «molti immigrati godono di tutele che si sovrappongono e l’interruzione di un programma non rende immediatamente i suoi partecipanti idonei all’espulsione. Tanti potrebbero avere altre possibilità di rimanere nel Paese». Succede, per esempio, ai richiedenti asilo.

Ecco allora un nuovo passo dell’amministrazione Trump. Segnala ancora il NYT: «in aprile, il Dipartimento di giustizia ha esortato i giudici (addetti) a negare rapidamente l’asilo agli immigrati le cui domande fossero ritenute difficilmente accettabili». A seguito di questa decisione, i tassi di rifiuto delle richieste di quel mese, già in aumento, hanno toccato un nuovo record, salendo al 79%.

Uno scenario simile fa da sfondo alle tante storie di famiglie intere deportate o “intimate” a lasciare il Paese. E alle espulsioni forzate verso il carcere Cecot a El Salvador – rimozioni spesso sommarie se non addirittura, come sostengono tante voci, in alcuni casi chiaramente errate. Non mancano poi i dubbi sulle vicende di rimpatrio di nuclei composti da genitori immigrati irregolari, con figli, però, cittadini americani, perché, per esempio, nati negli Stati Uniti.

Da mesi molte testate riportano di coppie deportate senza la possibilità di scegliere se lasciare indietro i propri bambini, sotto la protezione di un guardian di propria scelta. O di cittadini minori gravemente malati, figli di immigrati senza documenti, costretti a espatriare anche contro pareri medici contrari. Oppure, di vicende come quella di Yorely Bernal, giovane madre, già separata dal marito incarcerato a Cecot, e rimandata in Venezuela senza la figlia di due anni. Nonostante avesse firmato i documenti necessari per il rimpatrio congiunto, la piccola è finita nelle maglie dell’assistenza statale e divisa tra famiglie affidatarie e strutture di cura per quasi un anno, prima di essere ricongiunta alla mamma a metà maggio.

Quelli che restano soli. Quelli che viaggiano non accompagnati

L’atteggiamento duro contro l’immigrazione illegale e la deportazione famiglie intere, colpisce, dicevamo, direttamente i minorenni. In molte istanze a prescindere che siano cittadini residenti legali. Cosa succede invece, agli under 18 immigrati illegalmente e che sono “soli”* a chiarire e difendere la loro posizione davanti alla legge? Anche su questi casi la mano dell’amministrazione Trump è intervenuta, agendo sui programmi e le strutture che seguono questi minori. Si va dalla cancellazione di fondi alle intimazioni alle organizzazioni di sostegno affinché interrompano le loro attività di supporto legale. Come è successo, tra gli altri, all’Acacia Center for Justice.

La no-profit, che assiste oltre 26mila bambini attualmente in custodia o appena rilasciati dalle strutture dell’Ufficio per il reinsediamento dei rifugiati, è tra le destinatarie di una iniziativa specifica del Dipartimento dell’interno. A fine marzo, riportava la CNN, è stato «ordinato ai fornitori di servizi legali che lavorano con minori migranti non accompagnati di interrompere le loro attività».

Con lo stop di parte di un contratto da 200 milioni di dollari per finanziare avvocati e servizi legali, tantissimi di questi ragazzi sono privati del supporto specializzato per districarsi tra procedure che potrebbero consentirgli, invece, di restare legalmente nel Paese. In conseguenza di questi blocchi, senza un accompagnamento adatto, in una serie di casi bambini anche in tenera età si sono presentati da soli davanti ai tribunali per l’immigrazione.

La direttrice esecutiva di Acacia, Shaina Aber, commentava la disposizione: «La decisione dell’amministrazione di sospendere questo programma minaccia il giusto processo, impatta in modo sproporzionato i bambini vulnerabili, e mette a rischio di ulteriore sofferenza e sfruttamento quelli che già hanno subito gravi traumi». Per quanto, specificava ancora la CNN, «lo stop difficilmente interesserà i bambini già rappresentati (dalle organizzazioni)», comunque «il brusco taglio dei fondi potrebbe forzare i gruppi a ridimensionarsi o chiudere completamente».

La disciplina a scuola

Se la complessa questione delle politiche migratorie appare in grande fermento, tra residenti illegali, diritti di nascita e dibattiti nelle aule, anche le istituzioni scolastiche statunitensi conoscono un certo livello di agitazione. Non si tratta solamente della messa al bando di libri «potenzialmente legati all’ideologia di genere o ad argomenti discriminatori che propongono l’ideologia dell’equità». E nemmeno solo della molto mediatica diatriba tra il presidente e le università americane, prima tra tutte Harvard. Ma anche delle scelte dirette agli istituti di formazione di base.

La Casa Bianca il mese scorso ha infatti pubblicato un (ulteriore) ordine esecutivo che, in questo caso, guarda alla disciplina nelle scuole. Nel testo di Reinstating common sense in school discipline policies – cioè, “ripristinare il buon senso nella politica disciplinare scolastica” – si legge: «il Governo federale non tollererà più i rischi conosciuti per la sicurezza dei bambini e il benessere nelle classi risultato dell’applicazione di una disciplina scolastica basata sull’ideologia discriminatoria e illegale “dell’equità”». La promozione di questo tipo di approccio, si legge più oltre, vedrebbe «insegnanti e studenti vittime di livelli sempre più elevati di disordini in classe e di violenza» in classe.

In questo suo ordine esecutivo Trump suggerisce che le scuole negli ultimi dieci anni hanno adottato politiche disciplinari discriminatorie a sfondo razziale. Al momento gli interventi da attuare sembrano vaghi. Ma intanto l’ordinanza sottolinea che le scuole non dovrebbero più concentrarsi sul valutare le differenze dei livelli di disciplina in diversi gruppi. Pensiamo, per esempio, alle minoranze nere o latine.

Questo atteggiamento, si legge, avrebbe portato gli istituti scolastici a non comunicare certi indicenti. E avrebbe portato a decisioni sugli interventi da attuare in base alla razza degli studenti coinvolti, invece che sull’oggettività degli eventi – di fanno punendo meno severamente atti gravi per seguire principi di diversità e inclusione. L’ordine chiede, quindi, un rapporto sullo «stato della disciplina scolastica basata sulle ideologie discriminatorie dell’equità», così da prevenire l’uso .

A spiegare meglio la situazione, Chris Curran, professore dell’Università della Florida, dalle pagine del portale The Conversation. Dal 2014 «le scuole hanno ridotto le sospensioni e adottato misure alternative, come pratiche riparatorie, che si concentrano sullo spiegare passo passo e rimediare al danno invece di togliere gli studenti dalla classe. Ma alcuni hanno visto questa (tendenza) come un indebolimento della disciplina. I politici hanno addirittura sostenuto che questi cambiamenti hanno contribuito alle sparatorie a scuola». Secondo l’autore, inoltre, «questa riformulazione della DEI da diversità, equità e inclusione a discriminazione, dimostr(a) che il nuovo ordine esecutivo non riguarda solo la disciplina scolastica. Fa parte di un dibattito più ampio sul valore e l’impatto della DEI e di una disputa politicizzata sulla scuola».

La posizione descritta da Curran, non è affatto isolata. Torna infatti, in certa forma, anche nella decisione presa in aprile dal Dipartimento dell’educazione, di tagliare di circa un milione di dollari i finanziamenti per la salute mentale. Il contributo era stato approvato dal Congresso durante il mandato di Biden alla Casa Bianca a seguito della sparatoria di massa in una scuola elementare in Texas nel 2022. La motivazione al taglio, secondo l’organismo federale, questi fondi sono in conflitto con le priorità dell’amministrazione Trump.

Il lavoro minorile

Dalla scuola al lavoro… minorile. Se da una parte le scelte della nuova amministrazione sembrano impostare un cambio deciso di gestione scolastica (senza entrare nel merito delle modifiche alle linee di insegnamento), dall’altra non mancano gli “scossoni” in tema di occupazione under 18. Un caso emblematico arriva dalla Florida.

Nelle scorse settimane si è chiusa qui una vicenda che avrebbe potuto rappresentare un precedente significativo. A metà marzo nel Sunshine State, era stato infatti presentato un disegno di legge per l’allentamento delle regole sul lavoro dei 15-16enni. Il progetto proponeva di «utilizzare gli adolescenti come sostituti per i lavoratori immigrati che sono nel Paese illegalmente», come si legge su NewsWeek, attraverso una serie di interventi di alleggerimento delle regole sull’occupazione minorile. A guardare meglio, la proposta, almeno in parte, si legava alle azioni anti-immigrazione illegale portate avanti a livello nazionale.

Nello specifico, si prevedeva la possibilità per i teenagers di lavorare di notte durante i giorni di scuola. Sollevando certe restrizioni presenti nella legge vigente – che impedisce ai 16enni di iniziare attività lavorative prima delle 6:30 del mattino o dopo le 23. Oggi, sotto questa età si può essere impiegati per un massimo di 30 settimanali, durante l’anno scolastico. La nuova proposta, puntava a eliminare queste limitazioni orarie, a cancellare una pausa per il pranzo garantita. E a sollevare le restrizioni esistenti per i 14 e 15enni “home schooled” o che seguono percorsi di studio online.

Il governatore della Florida, Ron DeSantis, durante un evento, giustificava la proposta nell’ottica di una “sostituzione “ di lavoratori. Secondo quanto riportato dal Tampa Bay Time, era intervenuto, infatti, affermando: «Perché diciamo che abbiamo bisogno di importare stranieri, anche illegalmente, quando gli adolescenti (prima) lavoravano nei resort?». E confermando, inoltre, che, sì «alcuni (lavoratori) se ne sono andati» a seguito di misure adottate nello stato per reprimere l’assunzione di residenti illegali. «Ma siamo stati in grado di assumere altri. Cosa c’è di sbagliato nell’aspettarsi che i nostri giovani lavorino part-time? Era così quando sono cresciuto io».

Per quanto questa proposta risulta oggi “rinviata a tempo indeterminato e ritirata dall’essere considerata”, rappresenta comunque un (ulteriore) tentativo di alleggerire le regole sull’occupazione under 18. Stando agli osservatori, non del tutto inaudito negli Stati Uniti. Segnala il think tank Economic Policy Institute (EPI), che tra il 2021 e il 2023 almeno dieci stati, dall’Arkansas, al Minnesota e dall’Ohio al Nebraska, hanno introdotto leggi che riducono le tutele del lavoro minorile.

Nonostante tutto, però, notizia parzialmente positiva, questa tendenza lo scorso anno ha conosciuto un rallentamento. La stessa EPI segnala infatti che il 2024 è stato l’anno in cui un numero maggiore di stati ha rinforzato le proprie leggi invece che indebolirle. Otto hanno promulgato misure per la riduzione del lavoro minorile e venti hanno proposto revisioni per aggiornare disposizioni deboli e obsolete.

—

* Spesso questi minorenni non hanno “guardiani legali”, seppure siano nel Paese con zii, zie, cugini o fratelli.

***

