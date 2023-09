Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Mariagrazia Russo è la nuova rettrice dell’Università degli Studi Internazionali di Roma – Unint. Con la sua nomina sale a 11 il numero di donne alla guida di un ateneo in Italia su 85 partecipanti alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (Crui).

Mariagrazia Russo

Con oltre 160 pubblicazioni in più lingue, invitata come relatrice a congressi in varie nazioni nel mondo (dalla Cina all’Angola, dalla Francia al Portogallo, da Capo Verde al Brasile), formatasi alla Sapienza di Roma e alla Sorbonne di Parigi, la nuova rettrice è anche presidente dell’Associazione Italiana di Studi Portoghesi e Brasiliani (Aispeb) che raccoglie tutti i docenti universitari di lusitanistica.

“Sono davvero lieta e grata per questa nomina e per le grandi responsabilità che essa comporta” dice la neo rettrice Mariagrazia Russo, che prosegue: “Come è normale che sia, alle donne, così come agli uomini, può e deve essere riconosciuto il giusto ruolo per i meriti acquisiti. È un processo lento ma che in alcuni ambienti, come nella mia Università, si sta affermando senza difficoltà“.

Unint

L’Università degli Studi Internazionali di Roma – Unint, che guiderà, è un ateneo che per alcune delle sue qualità il Censis ha inserito tra le eccellenze: ha un forte orientamento internazionale con una rete di oltre 100 università partner nel mondo e per il settennato in corso ha ottenuto la Erasmus Charter for Higher Education (Eche) con il massimo dei voti, 100/100. “Il suo forte legame con il mondo del lavoro, grazie a rapporti con oltre 1000 aziende e istituzioni per l’attivazione di tirocini, fa sì che oltre il 93 per cento degli studenti trovi occupazione entro i primi 5 anni dalla laurea, classificandola tra i primi 15 atenei in Italia, seconda del Lazio“, riferiscono dall’ateneo.