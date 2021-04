Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Durante la sessione annuale di reclutamento per le migliori giocatrici di basket della WNBA, nella notte del 15 aprile, Awak Kuier, classe 2001, è stata selezionata come scelta numero 2 dalle Dallas Wings. È la prima finlandese reclutata nella WNBA e una delle poche europee ad essere stata presa con una seconda chiamata.

Un traguardo da favola per questa giocatrice finlandese, nata al Cairo da genitori sfuggiti dalla guerra civile in Sudan. All’età di 2 anni, ha lasciato l’Egitto per la piccola cittadina portuale di Kotka in Finlandia, dove ai suoi genitori è stato concesso lo status di rifugiati. È stato a Helsinki che la ragazza ha imparato a giocare a basket. All’età di 16 anni Awak si è, infatti, trasferita nella capitale finlandese per iniziare ad allenarsi alla Helsinki Basketball Academy. I suoi video di schiacciate hanno poi attirato l’attenzione del grande pubblico.

Il periodo in Italia

Tra Egitto-Finlandia e Wnba c’è però l’Italia, dove la giocatrice ha fatto il suo debutto professionale con il Passalacqua Ragusa, che milita in Serie A. Nel team siciliano, con una media di 8.9 punti, 6.8 rimbalzi e 1.5 stoppate in 24.3 minuti, Awak Kuier ha trascinato le compagne fino al 3° posto dietro Venezia e Schio raggiungendo i Playoff.

Alla notizia della selezione per la Wnba, naturalmente, la Lega Basket Femminile italiana ha mostrato tutto il proprio orgoglio per la giocatrice attraverso una nota ufficiale pubblicata nel proprio sito nella quale si legge: “Grande soddisfazione per l’ala-centro finlandese della Passalacqua Ragusa Awak Kuier, selezionata con la chiamata numero 2 al Draft WNBA 2021, tenutosi questa notte. (…) Tanta felicità ed emozione al momento della selezione per Kuier, che ha seguito la cerimonia con il suo entourage e le compagne di squadra da Empoli, dove poche ore prima la sua squadra ha esordito nei Playoff battendo 54-60 l’Use Rosa Scotti in Gara 1. Kuier è la prima giocatrice finlandese mai selezionata dalla WNBA, e tra le giocatrici del nostro campionato è attualmente la nuova detentrice del record per il più alto “numero di chiamata” raggiunto al Draft”.

Un esempio per le più giovani

Una sera dello scorso giugno Awak Kuier era in un campetto nella regione di Helsinki e parlava a un gruppo di ragazze, per lo più immigrate come lei: ‘Siate a vostro agio nella vostra pelle. Non importa che possiate sembrare diverse, perché giocare a basket è semplicemente giocare a basket’. È tornata in quel campetto 3 volte a settimana durante l’estate, per motivare le ragazze e farle innamorare dello sport che la sta consacrando tra le future stelle del WNBA.

Quella di Awak però non è una favola, ma il risultato di anni di duro lavoro con la palla a spicchi, ora volerà negli Stati Uniti per dimostrare come con i suoi 196 cm possa gareggiare con le giocatrici migliori al mondo.

Il sogno della Wnba

Una delle sue giocatrici preferite è Candace Parker, la 34 enne giocatrice del Chicago Sky, due volte MVP WNBA. Il 21 marzo Awak Kuier ha messo un like a un lungo post di Candace Parker in instagram dedicato al basket femminile, alla condizione della donna, alle battaglie che vanno affrontate per la parità di genere e alle nuove generazioni:

‘WOMEN NEED TO SUPPORT WOMEN and we NEED ALLIES! So step up and realize that it’s about more than just sports”.

(Le donne devono supportare le donne, abbiamo bisogno di alleate. Così fatevi avanti perché, questo è molto di più che uno sport)

Tra le foto postate a corredo del messaggio, c’è proprio una schiacciata di Awak a conferma che le due atlete si sono osservate reciprocamente.

Ci auguriamo che in WNBA Awak Kuier porti tutta la sua altezza, le sue schiacciate e la sua sensibilità nei confronti delle lotte delle donne.