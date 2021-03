Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

“Chiudi gli occhi ed esprimi un desiderio!”: quante volte, da piccoli e con una torta con le candeline colorate di fronte, abbiamo sentito rivolgerci queste parole. Anche i piccoli pazienti di Make A Wish hanno tanti desideri che, se realizzati, possono migliorare la loro vita. Lo confermano i medici secondo cui per questi bambini, spesso affetti da gravi patologie, l’esperienza del vivere il desiderio migliori lo stato della malattia e la qualità della vita, anche solo per un periodo limitato. Make A Wish Italia è un’organizzazione non profit che opera per realizzare i desideri di bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni portando loro gioia, forza e speranza.

Anche quest’anno le cestiste della Serie A1 di basket sono scese in campo per giocare una partita con Make A Wish e hanno prestato il loro volto alla campagna #unrimbalzoperunsogno. Nel 2020 mettendo all’asta le loro maglie avevano raccolto 4.939 euro permettendo la realizzazione dei sogni di Martina, che ha potuto visitare le meraviglie di Parigi.

Marcella Filippi, campionessa del mondo di basket 3×3 con la Nazionale Italiana nel 2018 e tra le ideatrici dell’iniziativa, ha chiamato a raccolta di nuovo le colleghe per l’edizione più recente dell’iniziativa. Giorgia Sottana, cestista della squadra Famila Basket Schio, ha messo il suo talento dietro la videocamera e ha realizzato questo video. Luigi Gottardello il ‘panettiere pazzo’ di Pan&Dolci ha invece messo mani, creatività, farina e cioccolato per creare delle colombe il cui 30% del ricavato andrà a Make A Wish.

Alessandra Orsili, playmaker del Basket Femminile Le Mura Lucca, ad Alleyoop ha raccontato come è stata coinvolta nell’iniziativa e cosa significhi per lei essere il mezzo per raggiungere un grande obiettivo come questo: “Noi tutti sogniamo, da e per tutta la vita. Alcuni sognano in grande per quello che sono in grado di fare, mentre i bimbi di Make A Wish sognano speranza per tutto quello che, invece, non possono fare. Questa volta proviamo a smettere di sognare e finalmente a realizzare un loro sogno insieme“.

È possibile ordinare la colomba fino al 21 marzo scrivendo una mail all’indirizzo unrimbalzoperunsogno@gmail.com o sul sito web https://www.makeawish.it/unrimbalzoperunsogno/

