Diciotto donne eccezionali hanno ricevuto il 22 gennaio scorso a Montecitorio in Sala della Regina il premio al loro valore in occasione della X° edizione del premio Internazionale Standout Woman & Man Award. In un’edizione particolarmente emozionante e sentita la platea ha avuto modo di ascoltare storie di ordinaria straordinarietà.

L’On.Cristina Rossello in collaborazione con Promazioni360 di Darfo Boario Terme (Bs) e Anna Maria Gandolfi Consigliera di Parità regionale che ha concesso il patrocinio, sono riuscite anche quest’anno a dare un riconoscimento pubblico a donne che quotidianamenti fanno la differenza con i loro valori e le loro azioni, ma anche a imprese e a uomini di alto profilo per capacità, competenze, determinazione e sensibilità nel raggiungere elevati ed ambiziosi obiettivi. La X edizione ha ottenuto l’Alto patrocinio del Parlamento europeo, il patrocinio della Consigliera Nazionale di Parità, UnionCamere, ANCI Nazionale e associazioni femminili.

La Commissione

Il premio nasce all’interno dell’EXPO 2015 presso la Commissione europea da un’idea dell’americano Beau Toskich che ha sempre considerato il genere femminile una risorsa fondamentale per il mondo intero, in famiglia, nel lavoro , ovunque. Il prestigioso premio vuole essere la voce di donne che nella loro ordinarietà fanno cose straordinarie. Ben presto il Premio Internazionale si amplia e nasce la sezione maschile nel 2016 dando cosi rilievo a uomini eccellenti, alle aziende che sviluppano progetti innovativi e di welfare, viene istituito anche il premio alla memoria e il riconoscimento speciale con menzione.

La Commissione di valutazione è composta da: Anna Maria Gandolfi consigliera di Parità Regione Lombardia , Filomena D’Antini e Agnese Canevari rispettivamente consigliera di Parità Nazionale effettiva e consigliera di Parità Nazionale supplente, Promazioni360 presidente Loretta Tabarini, Soroptimist International, Daniela Carlà promotrice di NoiReteDonne, Adriana Albini presidente nazionale EWMD Italy, Anna Maria Musacchio presidente nazionale FIDAPA , Marisa Fagà presidente Ande Nazionale. Insieme hanno avuto l’arduo compito di selezionare le figure femminili e maschili che si sono contraddistinte nei settori dell’arte, cultura, spettacolo, professioni, imprenditoria, ricerca, coraggio.

«Abbiamo bisogno di modelli positivi sia di donne che di uomini , per essere punti di riferimento per i nostri giovani e le persone che riceveranno questo riconoscimento lo sono veramente con le loro azioni quotidiane, perché esprimono il meglio della nostra Società, il premio non è altro che la valorizzazione del loro operato» affermano concordi le componenti della commissione di valutazione.

Le premiate

Il premio Standout Woman & Man Award 2026 è andato a:

1. Giulia Cicoli, co-fondatrice ,componente Cda Still I rise

2. Manuela Zanchi, campionessa olimpionica pallanuoto Atene 2004

3. Marina Cuollo, writer and D&I consultant

4. Sabrina Efionay, scrittrice

5. Veronica Fernandes, giornalista di guerra

6. Paola Gigliotti, medico e alpinista

7. Valeria Lazzaroli, presidente Fondazione ENIA

8. Giovanna Terzi, vice presidente Polifin Holding Fam.Bosatelli

9. Francesca Merzagora, co-fondatrice e presidente Fondazione Onda

10. Roberta Chiesa, direttrice generale ASST Garda

11. Anna Carone, presidente Case dell’arcobaleno -Montalbano Jonico MT

12. Anna Bianchi, ricercatrice in fisica nucleare applicata alla medicina in INFN

13. Gabriella Martani, ceo Eurotecno

14. Carolina Pellegrini, esperta Diversity management and inculsion

15. Azzurra Morelli, ceo Pellemoda Società benefit Empoli

16. Debora Donati, fondatrice e presidente Associazione Insieme a te ODV

17. Silvia D’Alterio, dirigente ministero dell’Economia e Finanze

18. Mariam Babayan, sociologa studentessa di Rondine Cittadella della Pace

Il riconoscimento alla memoria al Capitano di Corvetta Federica Tripoli, che ha perso la vita a 32 anni in modo tragico e sarà consegnato alla mamma e alla sorella dall’Ammiraglio Ispettore Capo Pierluigi MONGELLI – “Capo di Corpo di Commissariato della M.M.” e “Capo Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa della M.M (MARIUGCRA)”.

I premiati

Il Premio Professioni a Ivo Bonato Reporter di guerra e a Maggiorino Barbero direttore emerito dipartimento materno infantile ASL Asti

Il riconoscimento Standout Man Award 2026 sarà consegnato al Giuseppe Delmonte presidente Associazione Olga. Fabrizio Vicari presidente e ceo del VGV-Calvisano Brescia riceverà il Premio Sustainable & friendly Company . Il Premio Coraggio alla Famiglia Manini Biancospino.

Menzioni speciali saranno consegnate a Franco Vaccari presidente Rondine Cittadella della Pace, al Regista Gjon Kolndrekaj (pronipote di Madre Teresa di Calcutta), a Zakia Seddiki Attanasio presidente Fondazione Mama Sofia e vedova dell’Ambasciatore del Congo Luca Attanasio, a Stefano Callipo presidente Osservatorio Violenza e suicidio e all’avvocata Chiara Baiocchi responsabile della sede Emilia-Romagna.

«Donne e uomini di alto profilo, insieme per costruire una società migliore animati da uno spirito umanitario, che hanno affrontato e superato sfide importanti attraverso sacrifici, determinazione e tanta passione. Donne e uomini che dedicano la loro vita alla cura di persone fragili, donne, bambini, anziani con tanta umanità e generosità. Donne e uomini coraggiosi che non si arrendono difronte agli ostacoli della vita, anzi che hanno trovato la forza di rinascere e dare un senso a ciò che accadeva loro si legge nel comunicato.