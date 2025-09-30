Dal prossimo anno scolastico, in tutte le scuole e i doposcuola svedesi i cellulari saranno proibiti. Ogni struttura o istituto dovrà provvedere a raccoglierli prima della campanella di inizio lezioni. E i ragazzi li potranno riprendere solo alla fine dell’orario o dopo le eventuali attività extra che svolgono nelle strutture scolastiche. Annunciata a metà settembre, alla riforma delle regole Stoccolma affianca specifici investimenti per coprire i costi di implementazione. 95 milioni di corone svedesi (circa 8 milioni e 600mila euro circa) per il 2026. Cifra che salirà poi a 100 milioni di corone (oltre 9 milioni di euro) l’anno successivo.

La Svezia è l’ultimo stato europeo, in ordine di tempo, ad aggiungersi ai Paesi (compresa l’Italia) che stanno introducendo restrizioni e divieti all’uso di smartphone nelle scuole. Restrizioni che, tra l’altro, in sempre più casi non si limitano solo alle ore in classe. Ma si estendono alle pause tra le lezioni e durante il pranzo. Niente schermi nei corridoi, quindi. Nei cortili o giardini. Nè nelle mense.

Con l’allungarsi rapidissimo della lista delle nazioni che si muovono verso maggiori limitazioni o il completo divieto dei device mobili in classe, si inizia a valutare gli effetti delle nuove regole sulla crescita e lo sviluppo dei giovani.

Tra i primi a valutare questi aspetti, tracciando i confini dei benefici di restrizioni nelle scuole di questo tipo, è stato il Governo dei Paesi Bassi. In giugno sono stati infatti pubblicati i primi dati sulle conseguenze delle linee guida introdotte nel Paese dei mulini a vento a partire da gennaio 2024. Misure indirizzate agli istituti di istruzione secondaria della nazione, cioè dove studiano ragazzi a partire dai 12 anni.

Il quadro disegnato dall’analisi delle evidenze raccolte appare abbastanza netto: senza smartphone, gli studenti risultano più concentrati in aula e le interazioni sociali, nelle classi come negli spazi comuni, sono più positivi. Nel dettagli, confermano la prima rilevazione, il 75% delle oltre 600 scuole, tra primarie e secondarie, coinvolte nell’indagine. Il 59% segnala un ambiente scolastico migliorato. Qualcuno (28%) indica addirittura anche che i risultati scolastici, in calo a partire dagli anni del Covid-19, sono incrementati.

I divieti in Europa

In Europa la Svezia è solo l’ultima in ordine di tempo, dicevamo, a muoversi nell’imporre limiti d’uso ai cellulari nelle scuole. Da nord a sud, nel giro di qualche anno la tendenza a introdurre correttivi e restrizioni sta infatti espandendosi velocemente. Restando in Scandinavia, solo qualche mese fa, la Danimarca ha confermato l’intenzione di proibire gli smartphone negli istituti. Contemporaneamente, una commissione del governo ha affermato che i bambini sotto i 13 anni non dovrebbero possedere telefonini o tablet.

Sempre sulla linea delle restrizioni si muove anche la Norvegia. Il piano annunciato prevede intanto di alzare a 15 l’età minima per l’accesso ai social media. E poi, con l’intenzione di implementare la salute dei ragazzi e ridurre le distrazioni durante le ore in aula, di limitare gli smartphone nelle scuole. A fine 2024, infatti, il ministro dell’educazione e della ricerca ha diffuso raccomandazioni (per quanto non vincolanti) in questo senso. Le linee guida proposte suggeriscono che l’uso dei cellulari debba essere regolamentato in modo rigoroso durante gli orari di lezione. Sia alle elementari che negli ordini superiori.

Altra evoluzione rapida e importante arriva dal Regno Unito. Qui il numero delle scuole che stanno introducendo o hanno introdotto divieti ai telefonini, continua a crescere. Prima dell’estate, secondo un indagine su oltre 15mila istituti, in Inghilterra il 99,8% delle primarie e il 90% delle secondarie prevedeva già una qualche forma di limitazione.

Spostandoci a sud della Manica, la Francia in primavera ha confermato novità in tema scuole e smartphone. Dall’inizio di questo anno scolastico, gli studenti tra gli 11 e i 15 anni devono lasciare i propri telefonini negli armadietti ad inizio giornata. Possono ritirarli al momento di lasciare la scuola, alla fine delle lezioni. Rispetto ai vincoli che erano stati introdotti nel 2018, da quest’anno la “pausa digitale”, come la definisce il governo, si amplia: a partire dalle scuole medie, ai giovani francesi è impedito l’uso dei device anche negli intervalli tra le ore e durante il pranzo.

In Italia, a seguito dell’entrata in vigore della circolare ministeriale apposita, l’uso dei cellulari è proibito in tutte le scuole. Seppure vincolante, al momento l’implementazione di questa misura non sembra ancora omogenea né fra regioni né fra istituti della stessa zona.

E gli Stati Uniti?

Interessante anche la situazione negli Stati Uniti, dove, da agosto, in 17 stati e nel Distretto di Columbia (la città di Washington) l’anno scolastico è iniziato, per la prima volta, con l’imposizione di restrizioni ai telefonini in classe. Con questi nuovi regolamenti, sale a 35 il numero totale degli stati americani che hanno seguito l’esempio della prima legge in questo senso: nel 2023 era stata la Florida a dare avvio all’ondata di leggi o regole specifiche per la limitazione dell’uso degli smartphone o altri strumenti elettronici portatili simili nelle scuole.

La diffusione così rapida di regolamenti che vanno nella stessa direzione, sembra un po’ rispecchiare la percezione stessa degli americani sul tema. Secondo lo studio del Pew Reseach Center, infatti, la spinta verso un maggior controllo e restrizioni dei device mobili nelle strutture di istruzione primaria e secondaria risulta appoggiata dalla maggior parte degli adulti: oggi il 74% degli adulti sostiene di supportare qualche tipo di divieto in classe nelle scuole superiori contro il 68% registrato nell’autunno 2024. Addirittura, secondo le indagini del centro di ricerca, anche una maggioranza rilevante di quanti hanno tra i 18 e i 29 anni è a favore di questa misura

Entrando più nel dettaglio, il 44% degli statunitensi, cioè più di quattro su dieci, appoggia la limitazione estesa a tutto l’orario scolastico. Cifra in aumento rispetto alle rilevazioni precedenti, quando era il 36% degli intervistati a sostenere questa posizione. Ad oggi, comunque, il 46% ancora si oppone alle restrizioni agli smartphone su tutto l’arco delle ore trascorse a scuola. E il 10% si dice indeciso.

Nonostante questo, davanti a un aumento evidente delle percentuali di quanti sono a favore delle restrizioni, in tutte le fasce d’età, il balzo in avanti più significativo è quello registrato tra gli under 30. Se erano il 45% dei 18-29enni a sostenere questa posizione lo scorso autunno, attualmente lo fanno il 57% di loro. Tra tutti i gruppi per età, sono gli ultra 50enni a registrare le quote più alte (83%) seguiti da quanti hanno tra i 30 e i 49 (71%).

Tra i dati raccolti, la ricerca Pew segnala anche una tendenza interessante. Secondo l’indagine, un numero maggiore di americani si dice preoccupato che, nel regolare la questione, il governo sia troppo “rilassato” rispetto a quanti affermano il contrario. E cioè che Washington e le amministrazioni locali siano troppo restrittive. In generale infatti, il 36% degli intervistati si dice più allarmato dalla carenza di interventi abbastanza profondi a riguardo. Mentre il 29% sostiene di essere preoccupato che le regole imposte vadano troppo in là.

In questo caso, sono più i giovani (e soprattutto la popolazione nera) a temere un controllo eccessivo sull’uso degli smarphone a scuola da parte del governo. Lo afferma infatti il 46% di loro. Di contro, tengono questa posizione non più di tre americani su dieci in età più avanzata.

