Oltre 800 persone iscritte ai Club Itaca, centri diurni dedicati allo sviluppo dell’autonomia socio-lavorativa di persone con disagio psichico, oltre 700 i volontari in tutta Italia e 7.800 le chiamate risposte al Numero Verde. Oltre 17.000 studenti delle scuole superiori coinvolti nei progetti di prevenzione. Sono i numeri dell’ultimo anno delle attività di Progetto Itaca che ha festeggiato il 29 ottobre i 25 anni di attività nel campo della salute mentale.

Un traguardo che testimonia l’impegno costante per creare una società più inclusiva e consapevole, dove la salute mentale sia riconosciuta come un bene comune e il diritto alla cura sia garantito per tutti. Nata nel 1999, Progetto Itaca è cresciuta nel tempo, affermandosi con 17 sedi presenti in tutta Italia, da nord a sud, e offrendo supporto a migliaia di persone affette da disturbi psichici.

I numeri della salute mentale

Il lavoro sulla salute mentale è cruciale: secondo le stime dell’Organizzazione mondiale della sanità, la depressione e altri disturbi mentali saranno tra le patologie più diffuse al mondo entro il 2030. Oggi, in Italia, sono quasi 12 milioni le persone colpite da disturbi psichici e il 20% della popolazione soffre di almeno un disturbo mentale, un dato che supera la media europea. Tuttavia, solo una persona su tre riceve cure adeguate. Questo divario sottolinea l’urgenza di azioni concrete per garantire l’accesso alle cure e favorire l’inclusione sociale e lavorativa di chi è affetto da tali patologie.

Sviluppare competenze per avere più autonomia

Negli ultimi 25 anni, Progetto Itaca ha fornito supporto a circa 160.000 persone, offrendo ascolto, orientamento e un aiuto concreto attraverso i suoi programmi e le sue iniziative dedicate al benessere mentale. Oggi, sono 811 le persone iscritte ai Club Itaca, centri diurni dedicati allo sviluppo dell’autonomia socio-lavorativa di chi convive con una storia di disagio psichico. In questi spazi protetti e solidali, i soci – persone che hanno vissuto o stanno vivendo difficoltà legate alla salute mentale – hanno l’opportunità di sviluppare competenze sociali e acquisire maggiore indipendenza.

Il servizio di ascolto e accoglienza

Di particolare rilevanza è il servizio di ascolto e accoglienza che Progetto Itaca offre a tutti coloro che soffrono di disagio psichico e ai loro familiari. Solo nel 2023, sono state registrate 7.800 chiamate di ascolto e 27.625 persone hanno ricevuto supporto, beneficiando di ascolto empatico, sostegno e orientamento verso i servizi di salute mentale disponibili. A supportare queste attività, più di 700 volontari operano attivamente, offrendo il loro prezioso contributo per il funzionamento quotidiano dei programmi e delle iniziative. Questo importante compleanno non è solo un momento per guardare al passato, ma anche un’occasione per rinnovare l’impegno verso il futuro.

Radice Fossati: «Impegno comune per abbattere le barriere»

«Questo anniversario rappresenta un momento di grande riflessione e gratitudine. In 25 anni abbiamo fatto passi importanti, ma c’è ancora tanto da fare per abbattere le barriere che isolano chi convive con un disturbo mentale. Per arrivare a una vera inclusione, è essenziale unire le forze: la collaborazione tra istituzioni pubbliche, settore privato e Terzo Settore è la chiave per garantire un accesso equo alle cure e un supporto concreto», ha detto Ughetta Radice Fossati, una delle fondatrici e segretaria generale della Fondazione. «Progetto Itaca – ha aggiunto – continuerà a essere un punto di riferimento, un faro di speranza e supporto per chi è in difficoltà. Solo attraverso un impegno comune possiamo costruire una società che non solo accoglie, ma valorizza ogni individuo, promuovendo il diritto alla salute mentale come una priorità per tutti»,

Una Latta d’Artista in edizione limitata per sostenere l’associazione

Per rendere ancora più speciale il 25° anniversario, Progetto Itaca ha sviluppato una collaborazione con gli artisti di UltraBlu, un’associazione che promuove e valorizza le espressioni artistiche nate dalla creatività di persone con neurodivergenze. Da questa sinergia è nata una Latta d’Artista in Edizione Limitata, con un design speciale creato appositamente per Progetto Itaca. Ogni latta, contenente 2 kg di riso, non solo rappresenta un simbolo di speranza per chi convive con una malattia mentale, ma offre anche un aiuto concreto per sostenere il percorso di guarigione e rinascita.

Inoltre, è stato realizzato un video che mette al centro i veri protagonisti di Progetto Itaca: i soci, i volontari e tutti coloro che quotidianamente operano per promuovere l’associazione e implementare i suoi progetti.

***

