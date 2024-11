L’idea per quest’articolo arriva da ChatGPT.

È andata così: ero a corto di creatività. Scrivendo periodicamente di benessere psicologico e lavoro, capita che fatichi a trovare un’angolatura ancora non trattata, coerente con il piano editoriale e di potenziale interesse per chi legge. Ho quindi deciso di fare un tentativo: ho condiviso a ChatGPT il link contenente lo storico degli articoli a mia firma e gli (le?) ho dato questo input: «Alla luce degli articoli contenuti in questa pagina, mi consiglieresti un argomento per un nuovo articolo, che sia in linea con quelli già trattati?».

Ho ancora molto da imparare sui prompt, ma ho comunque ottenuto un risultato che mi ha portata qui.

La sua risposta è stata: «Gli articoli di Biancamaria Cavallini trattano temi psicologici legati al mondo del lavoro, come il coinvolgimento lavorativo, l’equilibrio tra vita privata e professionale, e la gestione delle emozioni e dello stress. Per un nuovo articolo in linea con questi argomenti, potrebbe essere interessante esplorare l’effetto dell’intelligenza artificiale sulle dinamiche psicologiche e relazionali in azienda. Un tema come “Intelligenza artificiale e lavoro umano: come cambia la percezione di sé e dei colleghi” potrebbe approfondire l’impatto di strumenti AI sulla motivazione, il ruolo umano, e l’interazione sociale in contesti professionali.»

Con una certa ironia, un’IA mi ha consigliato di scrivere di intelligenza artificiale. Potevo arrivare alla stessa idea da sola? Sì. D’altronde non è particolarmente originale. Potevo chiedere supporto a una persona invece che a una macchina? Anche. Eppure, ho voluto cogliere l’occasione per sperimentare.

L’idea l’ho poi ampliata e fatta mia, includendo non solo le relazioni, ma anche la percezione del lavoro e il modo in cui viene gestito il tempo. L’accelerazione digitale che stiamo vivendo, infatti, solleva interrogativi profondi non solo su come (e perché) ci relazioniamo a colleghi e colleghe, ma anche su ciò che significa “essere utile”, lavorativamente parlando, e su come affrontiamo la velocità che caratterizza il nostro tempo.

Lavoro: siamo ancora indispensabili?

Partiamo da un dato: una persona su tre (34%) si dichiara preoccupata rispetto all’intelligenza artificiale. Sperimenta ansia e stress e il timore di perdere il lavoro. È quanto emerge dai dati 2024 dell’Osservatorio BVA Doxa-Mindwork sul benessere psicologico nelle aziende italiane.

La domanda sottesa non è solamente «Ci sarà ancora il mio lavoro nel prossimo futuro?», ma anche «Ci sarà ancora un lavoro per me?»

L’adozione dell’IA in azienda non riguarda solamente l’automazione dei compiti – e quindi l’impatto su mansioni e professionalità – ma tocca altresì il senso di identità professionale e il valore percepito del proprio lavoro.

Alcuni lavoratori possono sentirsi sollevati dal non dover più svolgere compiti ripetitivi, ma per altri, l’IA potrebbe insinuare un dubbio profondo sul proprio ruolo e valore. Chi opera in settori fortemente “umanizzati” – come la consulenza o la formazione – potrebbe vivere con disagio il rischio che il proprio sapere sia ridotto a dati. Per molte persone, infatti, il lavoro è un elemento essenziale della propria identità e autostima, un’attività che distingue e che rende rilevanti. L’IA mette in discussione questo senso di utilità. Se un algoritmo può svolgere parte del nostro lavoro, siamo davvero necessari?

Domande come «Sono sostituibile?» o «Quanto è importante il mio contributo?» diventano frequenti e possono influire negativamente su motivazione e coinvolgimento.

Tempo: tra velocità e rincorsa

Una ricerca ripresa recentemente dalla BBC, riporta che il 77% dei dipendenti intervistati afferma che gli strumenti di intelligenza artificiale hanno ridotto la loro produttività e aumentato il loro carico di lavoro. Nonché il tempo per svolgere i compiti a loro assegnati. Per imparare a usare – davvero – i tool di IA, infatti, serve tempo. E questi evolvono così velocemente che si finisce per correre incessantemente. In una rincorsa che spesso demotiva più che entusiasmare.

A ciò, si aggiunge il fatto che l’intelligenza artificiale, grazie alla sua capacità di operare ininterrottamente, riduce drasticamente i tempi di completamento di molte attività. Questo ha certamente reso alcune operazioni più veloci, ma sta anche cambiando il rapporto con il tempo e con il concetto stesso di produttività.

Se prima si apprezzava una pausa per riflettere o elaborare una soluzione creativa, oggi ci si aspetta rapidità e immediatezza. Il ritmo dettato dall’automazione e dagli algoritmi rischia di estendere questa mentalità alla giornata lavorativa, spingendo chi lavora a sentirsi sempre “on”, con meno spazio per il recupero e il riposo. Questo tempo accelerato, tende a generare una sorta di “ansia da prestazione continua”, in cui si percepisce l’urgenza di mantenere il passo della tecnologia, a scapito del proprio benessere mentale e fisico.

Relazioni: è la fine della collaborazione?

L’introduzione dell’IA in azienda modifica il modo in cui le persone interagiscono e collaborano. Se prima i processi decisionali coinvolgevano team di persone, richiedendo confronto e collaborazione, oggi i software possono analizzare dati e suggerire azioni in modo autonomo, riducendo il dialogo tra colleghi.

Questo processo non è privo di conseguenze psicologiche: può ridurre la percezione di appartenenza e il senso di coinvolgimento, rendendo le relazioni più superficiali e meno collaborative. I processi decisionali possono sì risultare più rapidi, ma rischiano di generare disconnessione umana. Se un’IA sostituisce i momenti di scambio e collaborazione, la persona può sentirsi isolata.

Da un certo punto di vista, è successo anche a me nel momento in cui ho chiesto a ChatGPT un’idea per questo articolo: avrei potuto consultare le colleghe e i colleghi, creando l’occasione per un momento di scambio e condivisione. Momento che, fino a un anno fa, in effetti ci sarebbe stato, ma che oggi è venuto a mancare.

La riduzione di contatti diretti e di input umani, rischia di creare un ambiente meno propenso alla comunicazione spontanea, essenziale per il benessere psicologico. Motivo per cui, fatta questa esperienza, non sono così propensa a replicarla. Per preservare un clima aziendale sano, è fondamentale che l’IA sia vista come uno strumento di supporto e non come un sostituto.

In questo scenario, l’intelligenza artificiale ci spinge a interrogarci sul lavoro – cosa significa davvero lavorare? – e su di noi come esseri umani – cosa significa “essere umano”? Il mio invito, dunque, è ripartire dalle domande, più che dalle risposte. Specialmente in azienda.

***

