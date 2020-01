Click to share on Twitter (Opens in new window)

Etica, salute, sostenibilità: forse nel futuro più prossimo questo è il trinomio attorno al quale dovranno ruotare tutti i nostri progetti, compresi quelli di business. Per questo è importante fare cultura attorno ai temi in questione, e qualunque iniziativa in questo senso ha valore e porta contenuti che meritano attenzione e visibilità.

Era diretto alle Onlus italiane che si occupano di progetti per lo sviluppo sociale ed economico e per l’educazione alla diversità il bando #SOSTIENICULTURA, curato e finanziato dall’Istituto Ganassini, azienda farmaceutica fondata nel 1935. Hanno risposto alla chiamata 85 Onlus, più o meno innovative, delle quali è possibile consultare l’elenco completo sul sito dell’iniziativa. Ad aggiudicarsi la donazione di 5.000€ è stata l’Associazione Antonia Vita-Carrobbiolo che si occupa di progetti a sostegno dei ragazzi in difficoltà. L’Associazione da 25 anni opera per contrastare la dispersione scolastica, con un progetto chiamato Scuola Popolare, occupandosi di dare un supporto a quelle famiglie in situazioni complesse, con la strutturazione di uno spazio in cui i ragazzi possano sentirsi protetti (Progetto di semiresidenzialità “Iris- 360°”), ma anche di affiancare i ragazzi nella propria crescita personale, emotiva e relazionale, con il Centro di Aggregazione Giovanile “Gioca le tue carte 2.0”. Un progetto rivolto soprattutto alle famiglie, dunque, ovvero a quel luogo di educazione affettiva che oggi più che mai ha bisogno di attenzione, spazi e competenze specifiche.

In particolare, l’Associazione monzese si è aggiudicata il premio grazie a un progetto dedicato a creare un Laboratorio di giochi per l’allenamento delle soft skills. L’obiettivo è quello di agevolare l’apprendimento e l’allenamento delle abilità sociali più rilevanti, richieste ovunque, dai luoghi di aggregazione a quelli professionali. Ma tra i progetti finalisti, che hanno raccolto più voti dalla giuria selezionata da Istituto Ganassini, figurano altre proposte interessanti: per esempio c’è l’associazione AES Architettura Emergenza Sviluppo, che in collaborazione con altre istituzioni sta realizzando la ricostruzione di un barrage a Toumoumba in Mali, formando e supportando la popolazione locale. Oppure il progetto Quaderni Aperti, un archivio di quaderni di scuola del passato provenienti da tutto il mondo. Una condivisione che permette di raccontare la storia privilegiando il punto di vista dei bambini, e creando ponti tra generazioni e culture diverse. In ognuno di questi progetti è declinato uno o più dei concetti del trinomio magico che abbiamo nominato all’inizio.

Con l’edizione del bando 2020 si punterà molto di più sulla sostenibilità: sarà infatti rivolto alle Onlus che operano per la salvaguardia e la tutela del patrimonio ambientale e della biodiversità. Argomento più che mai urgente e necessario da scandagliare in questo momento storico. Domenico Ganassini di Camerati, presidente dell’Istituto Ganassini, sottolinea: “Etica e sostenibilità sono un binomio inscindibile per la nostra azienda: l’agire etico, per essere eccellente, non può che essere sostenibile. La condivisione di questi principi aziendali, sentiti e coesi, ci indirizza ad affrontare con chiarezza e determinazione un percorso di consolidamento della sostenibilità, che passa attraverso il sostegno a realtà sociali impegnate per la tutela dell’ambiente, nella ricerca, nel sociale e nell’arte. E che si misura con le sfide di questo tempo, dove produzione e impresa possono andare di pari passo con la tutela dell’ambiente”.

In attesa dunque del prossimo bando, che verrà diffuso in primavera, possiamo dedicarci a festeggiare la vittoria dell’Associazione Antonia Vita-Carrobbiolo, ma anche ad approfondire gli altri progetti selezionati dalla giuria, meritevoli senz’altro di visibilità.